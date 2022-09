El cachimbo de Gerón entre el cajón y el cerón

Acto de alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en 1996. Participaron Juan Bosch, Jame David Fernández Mirabal, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.

"SE HIZO POPO FUERA DEL CAJÓN"."El doctor Balaguer, maestro de la política y de la lengua, intelectual y erudito, lo empleó en público una vez para indicar que el doctor Peña Gómez, reconocido tribuno se había equivocado de acuerdo con su criterio. Balaguer trató entonces de atenuar la palabrota con otra menos indecente, pero no menos gráfica y criolla, al decir que el gran líder de masas se había “hecho pupú” fuera del cajón."

(Cita del general José Miguel Soto Jiménez).

Si el Dr. Balaguer se tomó la licencia de emplear este término contra el Dr.Peña Gómez, no hay ofensas o razones para expresar que esa necesidad fisiológica es propia de todos los seres que componen lo que anteriormente se definía como Reino Animal. Y si el Dr.Peña Gómez, lo hizo fuera del cajón, nos damos cuentas de que, al parecer el Cortesano lo hizo dentro de un Cerón y dejó a un distinguido relator regar sus deposiciones para embarrar y salpicar a todos los que se le opusieron y lo enfrentaron. Pero resulta que el encargado de regarla se está ensuciando cada vez que lanza en fundas de papel, ese "dar del cuerpo", para ofender, mentir, confundir y tratar de que el que depuso salga limpio y puro, cuando tanto él, como el relator despiden un olor a inmundicias.

En un artículo publicado en el periódico digital Acento de fecha 09-09-22, con el título: "Balaguer revela Bosch intentó darle un golpe de Estado en el 1972", el laureado escritor y relator biográfico en tramos constantes, de la vida y obra del autollamado Cortesano de la Era de Trujillo; vuelve a ensaltar heces del Cerón, contra el presidente Juan Bosch.

Ese relator se ha dedicado a endiosar a su amigo y contertulio presidente, al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Según el relator, las palabras contadas por el Cortesano están llenas de verdades que no caben en el Titanic, pero no recuerda que el Titanic se hundió al chocar con un iceberg y las que él riega y difunde, desde un Cerón se quedan en el mismo sitio o vuelven al mismo lugar, donde Gerón las tienes guardadas. Para entretenerlo un poco citamos estas palabras:

"Después de la tiranía de Trujillo, el gobierno de los 12 años ha sido considerado como el más sanguinario del siglo XX en República Dominicana."

Ana Celia Castillo de: "Infórmate Diario", de fecha 09- 9-22

Entre los elementos que vamos a rebatir está el siguiente:

"Quien conocía a los cubanos era Bosch, no Caamaño. Bosch le hizo los contactos a Caamaño y Francis viajó a Cuba clandestinamente en base a los planes elaborados con Bosch".

En este párrafo el relator del cortesano pasa a tomar las mentiras de un hombre que vivió toda su vida, después de la aventura de Caracoles, obsesionado contra Bosch, sin ninguna razón, pero para los fines del relator y de su Dios, Joaquín Balaguer, es más fácil tomar esa declaración que investigar los hechos en toda su magnitud.

Ahora bien, en vista de que la verdad siempre resplandece; vamos a citar algunas correspondencia entre el presidente Bosch y el Coronel Caamaño y serán ellas las que responderán las mentiras y calumnias de los relatores y servidores del indolente de los 50 años en el poder.

El Coronel Caamaño responde una propuesta del presidente Juan Bosch para llevarlo como candidato en las elecciones del primero de junio del 1966.

Los días 21 y 22 de abril del 1966, el Coronel Francisco Caamaño Deñó, envió dos cartas al profesor Juan Bosch. La primera, fechada el 21 de abril y, al parecer enviada con su padre, el general retirado Fausto Caamaño, en la que reitera el agradecimiento de Francis a Bosch por la propuesta de llevarlo como candidato a las elecciones que se efectuarían el primero de junio de ese año.

Con el encabezado de :

"No habrá libertad en Sto. Domingo mientras quede un solo soldado invasor". El coronel Caamaño escribe en la primera carta lo siguiente :

"El motivo de la presente es para saludarlo y a la vez desearle salud en unión de su familia."

"Quiero significarle el más hondo agradecimiento por toda la defensa desarrollada por usted en torno a mi persona, créame que estoy completamente seguro de que sólo los padres defienden a sus

hijos como usted lo ha hecho conmigo."

"He leído todas sus alocuciones últimas y creo que no hay en nuestro país quien pueda llegar tan profundamente y con tanto realismo a la conciencia de nuestros ciudadanos como lo está haciendo usted; nuestro pueblo que siempre ha sido engañado por los politiqueros ambiciosos, al oírle a usted, oyen al padre que le da esperanza y que lo alienta con su sabiduría." (1)

En la parte final de esa primera carta, Francis explica de manera breve, el rechazo a la propuesta de Juan Bosch, de pasar a la vida civil, y a la candidatura por el PRD, para las elecciones del primero de junio de ese año, con estas palabras :

"Estoy seguro que papá le habrá explicado con detalles el porqué de mi decisión de seguir la carrera militar, créame usted que jamás olvidaré todo el desprendimiento demostrado por usted al hacerme esta proposición, y esto es una muestra de que a usted sólo le mueve el interés de ayudar a nuestro pueblo, a mí también ese es el único interés que me movió ayer a luchar, que me mueve hoy a mantener con más firmeza que nunca los principios sostenidos en esa lucha y que me fortalece para seguirle sirviendo a mi patria mientras quede el último aliento de mi vida."(2)

La carta termina con esta despedida :

" Con fe en Díos y en un futuro para nuestra patria, le abraza quien de veras lo aprecia."(3)

Francisco Alberto Caamaño Deñó, Coronel.

Como puede observar el lector en esta carta, el coronel Caamaño, aparte del agradecimiento a Bosch por la propuesta de la candidatura, reitera su firme determinación de continuar la lucha por la liberación de nuestro pueblo.

La segunda carta toma un giro diferente, y llama la atención porque es escrita al otro día de la primera y evidencia que no es enviada con el mismo emisario. Por el contenido se puede inferir que el coronel no quería que su padre se enterara de la posición política que se gestaba en su conciencia.

Escrita el 22 de abril del 1966, es clara y cruda en cuanto a la toma de una decisión que marcaría su futuro político. Es por tal razón que en ella le afirma a Bosch, lo siguiente :

"Don Juan, yo soy de opinión que ha llegado el momento de tomar la iniciativa, nuestro pueblo espera mucho de sus hombres públicos, ha sufrido mucho y ha conocido su fuerza, así como sus derechos, nos están asesinando impunemente nuestros valientes compañeros, nuestra juventud empuja con claridad extraordinaria, hacia metas futuras, todos los verdaderos dominicanos ansias de quitarse la bota ignominiosa del invasor, esto es don Juan en mi humilde opinión por lo primero que debemos esforzarnos, después entre dominicanos, resolvemos nuestros problemas, son ellos los que verdaderamente destrozan la consciencia nacional." (4)

Este párrafo es una muestra de la sensibilidad y preocupación de Francis ante los crímenes y el terror desatado contra los constitucionalistas por los Escuadrones de la Muerte, formado por Anthony Ruiz y la CIA. Desde septiembre del 65 se aplicó una política de represión y exterminio. El 19 de diciembre trataron de asesinar a Francis y al Estado Mayor constitucionalista en Santiago. Se llegó incluso a atentar contra la vida del profesor Juan Bosch en la casa donde residia en el kilómetro 7 y 1/2 de la Carretera Sánchez, muriendo uno de sus custodios. A finales del 65 se atentó contra la vida del hijo del presidente Juan Bosch, el pintor León Bosch, quien recibió una herida de bala en el abdomen, salvándose de milagro.

Es entendible la indignación del Coronel Caamaño, ante una situación como la que vivía el país en ese momento y por tal razón, al parecer empezó a dar pasos con miras a adoptar una posición política que un año y siete meses después sorprendería a muchos. Es en el párrafo siguiente donde se vislumbra esa posición al plantearle a Don Juan lo siguiente :

"En lo que a mi persona se refiere, no me interesa ni presente ni futuro, solo ver mi patria libre y soberana, poderme con orgullo llamar dominicano y defender los intereses de mi pueblo; TENGO DECIDIDO Y CREO MI DEBER COMUNICÁRSELO QUE POR RAZONES OBVIAS, ME VERÉ EN LA OBLIGACIÓN DE DAR PASOS EN UN FUTURO PRÓXIMO QUE TIENEN SUS PRO Y SUS CONTRAS; NO OBSTANTE MI POSTURA HA SIDO BIEN ANALIZADA Y TODA SU RAZÓN DE SER ESTRIBA EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES NACIONALES; HE LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE MI PERMANENCIA FUERA DEL PAÍS NO AYUDA A LOS INTERESES DEL PUEBLO. NO LE DOY MÁS DETALLES PORQUE SÉ QUE ESTA CARTA ES UN LIBRO ABIERTO ; PARA LOS QUE VIOLAN VIDAS, LA VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA ES UN DELITO MENOR." (5) (Mayúsculas de F.S)

La propuesta del presidente Bosch al coronel Caamaño era venir al país y ser candidato por el PRD, para lo cual tenía que renunciar a la carrera militar y diplomática. Con agradecimiento la rechaza, pero explica que volverá al país, pero que no dará detalles por "seguridad". Desde ese abril del 66, hasta octubre del 67, fecha de su partida a Cuba, pasó un año y siete meses.

PRESIDENTE BOSCH RESPONDE A CAAMAÑO.

El 18 de junio de 1966 el profesor Juan Bosch envió con el general Fausto Caamaño, una carta al Coronel Francisco Caamaño, en la que exponía en términos generales su apreciación sobre la situación política nacional y la perspectiva del movimiento revolucionario a partir de las elecciones del primero de junio del 1966.

Es importante citar algunos párrafos de la mencionada carta con el fin de entender o comparar una parte de nuestro devenir revolucionario que marcó una tendencia de la táctica política durante toda una época. La carta comienza así :

" Mi querido coronel y amigo: Su papá, el portador de la presente, va a explicarle cuál es en este momento la situación nacional, y aprovecho su viaje para decirle a usted algunas cosas de interés.

Haber perdido las elecciones, aunque haya sido por la vía del fraude, nos proporciona una oportunidad para organizar las fuerzas del pueblo, hasta donde lo permitan las circunstancias, y mantener un estado de libertades públicas para no dejar morir en la conciencia de las masas el ideal revolucionario."

El lector se dará cuenta de que en esta primera cita resaltan dos elementos necesarios y de primer orden :

1-) "Organizar la fuerza del pueblo."

y

2-) Mantener un estado de libertades públicas.

Continuemos citando parte del contenido de la carta :

"Las izquierdas de este país están confundidas porque no se han dado cuenta de que es necesario agrupar en un solo frente a todos los sectores dominicanos que pueden de alguna manera contribuir a la derrota de la oligarquía nacional. Las izquierdas se confunden y atacan a un industrial con la misma saña con que atacan a un latifundista, con lo cual hacen aliados al industrial y al latifundista; y resulta que el industrial, por

su posición dentro de la sociedad no debe ser aliado del latifundista; debe estar dentro de las filas de la revolución democrática."

"El papel nuestro ahora es reunir las fuerzas democráticas en un solo bloque,..." "Somos un país intervenido. Cuando estalló la revolución, en su mejor momento, se produjo la intervención para mantener a la oligarquía en el poder. Si provocamos el estallido de la revolución otra vez estando intervenido, los interventores, destruirán totalmente nuestras fuerzas solidificando alrededor de la oligarquía la alianza de sectores que hoy se unen a ella por miedo."

La experiencia y capacidad del profesor Bosch, emitía una voz de alerta al coronel Caamaño con estas palabras :

" No quisiera que usted se dejara llevar por visiones apasionadas del fenómeno político dominicano. Cualquier acto suyo que no fuera muy meditado podría significar una verdadera catástrofe para este pueblo."

Finalizando su misiva a Francis, Bosch acentúa lo siguiente:

" Estamos trabajando día y noche en organizarnos para servir de escudo al pueblo dominicano y a los muchachos constitucionalistas. Haremos todos los sacrificios que tengamos que hacer para conseguir nuestros propósitos. Pero necesitamos contar con su ayuda, y esa ayuda consiste en mantenerse con la cabeza fría y en que se haga cargo de que usted es la única reserva que tenemos para el porvenir."

Si estudiamos la carta detenidamente y visualizamos el objetivo de los criterios expuestos, encontramos los lineamientos que a grandes rasgos debieron primar en las fuerzas revolucionarias, luego de la imposición por el Pentagonismo, tanto del régimen provisional de García Godoy, como el fraudulento de Joaquín Balaguer. La contrarevolucion se impuso y por lo tanto la línea de una guerra revolucionaria no estaba a la vista ni al doblar la esquina. Ni era "inminente".

¿ A qué era que Bosch estaba llamando ante un cambio significativo en la correlación de fuerza ?

Veamos :

1-) Organizar las fuerzas del pueblo.

2-) Mantener un estado de libertades públicas.

3-) Sostener una política de Frente Unido.

4-) No perder de vista al enemigo principal.

Estos cuatro puntos fundamentales, dependían entre si y debían estar en el mismo nivel, pues para mantener las libertades públicas era necesario no caer en luchismo, vanguardismo o en acciones que justificaran y facilitaran la represión, el crímen y el terror que subyacia en la conciencia del poder imperial y de la oligarquía, que pudieron probar el empuje de la fuerza del pueblo en la finalizada contienda de abril del 65.

El Frente Unido necesitaba una política de alianza que no nos despojara de importantes aliados de la revolución democrática. Levantar las consignas de una revolución proletaria era una equivocación en ese momento por múltiples factores que no respondían a la realidad dominicana.

Creernos que teníamos fuerza para declararle la guerra al gobierno de Balaguer, propiciar las llamadas "Tumbas Vivas", el "Foco Guerrillero", la "Tierra Arrasada", el "Golpe de Estado Revolucionario" y un conjunto de posiciones y actitudes levantiscas; sin organizar en base a la educación y el estudio a las fuerzas políticas, aseguraron múltiples fracasos que se pudieron evitar.

Ese expresivo llamado a Francis, extendido a todo el movimiento revolucionario, o a los dirigentes de las izquierdas, fue un destello de lo que podía suceder y sucedió : " Cualquier acto suyo que no fuera bien meditado podría significar una catástrofe para este pueblo."

Es una infamia de Balaguer, de Gerón y de todos los que inventan que fue el presidente Juan Bosch el que gestionó o convenció a Francis de ir a Cuba a organizar un foco guerrillero o a dar un golpe de Estado.Geron lo sabe muy bien, pero lanza las basuras de su querido poeta. Y lo hace con alto grado de conciencia.Reune datos e informaciones de distintos actores y de paso introduce al calumniador del héroe cubano José Delio Gómez Ochoa.

UN LARGO PERIODO DE ESPERA

Planes y conexiones que llevarían al coronel a ser el líder máximo de un grupo de revolucionarios que intentarían establecer una guerrilla en Santo Domingo. Los planes se postergaron desde octubre del 67, hasta febrero de 1973. Un lustro de espera, divisiones, deserciones y vicisitudes, pasando por el trágico 12 de enero del 1972.

Es esa segunda carta la que el profesor Juan Bosch, contestaría el 18 de junio del 1966, con estos premonitorios y acertados criterios :

1-) "No quisiera que usted se dejara llevar por visiones apasionadas del fenómeno político dominicano. Cualquier acto suyo que no fuera muy meditado podría significar una verdadera catástrofe para este pueblo." (6)

2-) "pero necesitamos contar con su ayuda, y esa ayuda consiste en mantenerse con la cabeza fría y que se haga cargo de que usted es la única reserva que tenemos para el porvenir." (7)

