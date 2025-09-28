El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado.

"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales.

Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó.

"Hasta ahora hay informaciones de cuatro muertos en Kiev, incluida una niña de 12 años", declaró Zelenski, haciéndose eco de los datos que ya había avanzado la administración militar de la ciudad, y agregó que al menos 40 personas han resultado heridas en todo el país, entre ellas niños.

Los daños materiales incluyen unas instalaciones de fabricación de pan, una planta de manufactura de neumáticos, viviendas particulares y otras infraestructuras civiles, según el presidente.

Zelenski recalcó que "este vil ataque se produjo virtualmente al final de la semana de la Asamblea General de la ONU y esto es exactamente cómo Rusia declara su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando y merece que el mundo ejerza sobre ella la presión más dura".

"Seguiremos contraatacando para privar a Rusia de sus flujos de ingresos y forzarla hacia la diplomacia. Todos los que quieren la paz deben respaldar los esfuerzos del presidente (estadounidense Donald) Trump y detener todas las importaciones rusas", aseguró.

Rusia admite masivo ataque en Ucrania y dice que golpeó instalaciones militares

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber golpeado anoche instalaciones militares en Ucrania, después de que Kiev denunciara un ataque masivo con centenares de drones y decenas de misiles.

"Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señala el parte castrense.

Según Defensa, los objetivos del ataque fueron alcanzados.

El ataque masivo ruso causa daños en el edificio de la embajada de Polonia en Kiev

El Ministerio de Exteriores de Polonia informó este domingo de que el ataque masivo ruso de la pasada noche contra Ucrania provocó daños leves en la sección consular de la Embajada de Polonia en Kiev.

Un portavoz del ministerio, Pawel Wronski, confirmó la información a la agencia PAP, aunque matizó que los daños no han afectado a la capacidad de funcionamiento de la sección consular.

"Un fragmento de un misil dañó el techo, el mismo que había sido renovado después del ataque anterior. Son daños leves, pero todavía están siendo evaluados", declaró Wronski, según el cual no hubo ningún herido.

El edificio ya había sufrido daños durante un ataque en julio de este año.

