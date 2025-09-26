El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, resaltó este viernes el papel del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el principal órgano operativo militar del país, en un contexto de "hostilidad" por parte "del imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.

En un comunicado con motivo del vigésimo aniversario del Ceofanb, el ministro expresó que el comando "ha demostrado ser un bastión fundamental en la preservación de la estabilidad nacional", en medio de "intimidaciones bélicas" con las que, dijo, EE.UU. "procura quebrantar la legitimidad del Estado venezolano".

El Ceofanb, prosiguió, lleva a cabo "operaciones y despliegues militares (…) constantemente para garantizar la libertad, soberanía, independencia y paz del pueblo venezolano".

"Su excepcional desempeño en el control de nuestro espacio geográfico ha permitido neutralizar con éxito las amenazas internas y externas", aseguró.

Asimismo, destacó "la lucha frontal" del órgano de la FANB "contra el narcotráfico y delitos transnacionales, como el contrabando, minería ilegal y trata de blancas, entre otros ilícitos que llevan a cabo organizaciones criminales que pretenden traspasar" las fronteras venezolanas.

El pasado martes, durante una movilización chavista en Caracas, Padrino López aseguró que "no hay quien pueda con la unidad" nacional, y aseveró que el país suramericano se está "preparando con las armas para defender la paz" de "las agresiones permanentes" y "el asedio" de EE.UU.

Esa preparación, prosiguió, contempla un escenario en el que "todo el pueblo de Venezuela, en el momento indicado, pase a la lucha armada a defender esta patria centímetro a centímetro" y a "defender el honor y la dignidad nacional".

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados. También ha enviado varios cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El país norteamericano ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela, según la Casa Blanca.

El Ejecutivo venezolano y el resto de los poderes públicos estudian desde el martes declarar, mediante un decreto, el "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional".