Unos 260.000 de los 500.000 afectados por el seísmo que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto son niños en necesidad urgente de asistencia, indicó este viernes el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), que ha pedido a la comunidad internacional 22 millones de dólares para asistir al país.

Con esos fondos Unicef quiere llegar a 400.000 personas, incluyendo 212.000 niños, indicó el representante de Unicef en Afganistán, Tajudeen Oyewale, en conferencia virtual desde Kabul para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, tras visitar la zona afectada por el terremoto.

El responsable de la agencia recordó que al menos 1.172 niños, más de la mitad del total de víctimas, unas 2.200, fueron menores de edad, y agregó que "unos 45 han quedado separados de sus familias y otros 270 perdieron a uno o a los dos progenitores en el terremoto".

Oyewale subrayó que las niñas afrontan desafíos adicionales tras la catástrofe, en un país donde su acceso a la educación ya ha sido severamente limitado por el régimen talibán y donde se corre el riesgo de que hogares en zonas destruidas por el seísmo acepten matrimonios forzados como último recurso para la supervivencia de las familias.

