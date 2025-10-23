Una persona murió en Haití y cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que amenaza a una parte del país con más lluvias este jueves, según informó la Dirección de Protección Civil (DPC).

La caída de un árbol provocó la muerte de un hombre en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste, mientras que en Artibonite, al norte de la capital, cinco personas resultaron heridas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, que también provocaron pérdidas en el sector agropecuario, según los primeros datos.

En el noreste, donde el tiempo es inestable, las fuertes lluvias han provocado inundaciones en Port-de-Paix, Saint Louis du Nord y Anse à Foleur, según Protección Civil.

Varios ríos se han desbordado y numerosos barrios de Port-de-Paix se han visto afectados, de acuerdo con el organismo, que advirtió de fuertes lluvias este jueves en la mitad del sur del país, con acumulaciones estimadas entre 150 y 200 mm, que podrían provocar crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en el Gran Sur y el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense informó este jueves de que el fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa, que se convertiría en huracán mayor el fin de semana, provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica, además de ser de interés para Cuba.

El fenómeno, surgido el martes, estaba en el último reporte del NHC a 345 kilómetros (215 millas) al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros (275 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.

Por ahora, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas).

Por ello, apuntó el reporte, "es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días".