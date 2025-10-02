El condado de Lake, en el centro de Florida, es el primero en Estados Unidos en tener una calle en honor a Charlie Kirk, comentarista conservador asesinado el mes pasado, mientras las autoridades del estado promueven el legado del activista, cercano al presidente Donald Trump.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este jueves que la Comisión del Condado de Lake, que está al oeste de Orlando, aprobó nombrar como 'Charlie Kirk Memorial Highway' una sección de la vía 'Wellness Way' de la carretera US 27.

"La dedicación del Condado de Lake de la carretera representa el primer condado que conmemora a Kirk después de su asesinato", expuso el mandatario estatal en sus redes sociales, en las que compartió la imagen de la nueva señal de la vía.

El comisionado Anthony Sabatini, autor de la propuesta que se aprobó por unanimidad, justificó que el cambio de nombre "honra la vida de un gran estadounidense", además de exhortar a "cada ciudad y condado de Estados Unidos" a hacer lo mismo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"¡Esto es asombroso! Amo lo rápido que pasó esto. Estoy de acuerdo, cada ciudad y condado en Estados Unidos debería seguir el liderazgo del condado de Lake, FL, y nombrar una calle o carretera en honor a Charlie Kirk", compartió en X Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, la organización fundada por el fallecido líder.

El hecho refleja el impulso en Florida por homenajear a Kirk, asesinado 10 de septiembre de disparo en el cuello en un acto en la Universidad de Utah Valley, de lo que Trump ha culpado a "lunáticos" de la "izquierda radical" en medio de un renovado debate sobre la violencia política en Estados Unidos.

La calle se suma al anuncio el 16 de septiembre del New College of Florida sobre una estatua en el campus en memoria del activista, al que mostrará sentado de la forma en la que él solía debatir con los estudiantes liberales.

Además, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la semana pasada un portal en línea llamado 'Combat Violent Extremism' (Combatir el extremismo violento) para reportar de forma anónima imágenes, videos o mensajes en los que se incite a la violencia política tras la muerte de Kirk.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más