El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, afirmó este sábado tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska, que las intenciones de este último con respecto a un fin negociado de la guerra se deben interpretar en base a sus acciones y no sus palabras.

"Las intenciones de Putin deberían medirse no por sus palabras, sino por sus acciones concretas", escribió en X, donde anunció que había conversado con su homólogo noruego, Espen Barth Eide.

Tras informar a Barth Eide sobre los contactos mantenidos este sábado con Trump por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Sibiga resaltó que en el contexto actual es crucial seguir avanzando en concretar unas garantías de seguridad creíbles para Ucrania.

Además, enfatizó la importancia de realizar un "uso completo" de los activos rusos congelados y de "garantizar un apoyo macro-financiero a largo plazo para Ucrania" para reforzar su resiliencia.

Tras conversar con Sibiga, Barth Eide señaló en declaraciones recogidas por el medio noruego VG que "Putin quiere ir directo a las conversaciones de paz, pero Ucrania quiere que haya primero un alto el fuego que demuestre que Rusia va en serio y que permita que las conversaciones de paz se puedan producir en una atmósfera con un menor nivel de estrés".

El ministro noruego reiteró su respaldo a esta posición, que apoyan también, según dijo, la mayoría de líderes europeos.

Gobierno en Kiev dispuesto a reunirse con Putin

Recalcó además que el Gobierno en Kiev está dispuesto a reunirse con Putin y ha expresado ya su voluntad de acudir a una cumbre trilateral, como indicó este sábado Zelenski, que anunció una visita a Washington el próximo lunes.

"(La reunión) podría producirse rápidamente. Un alto el fuego no es un requisito absoluto, pero ellos (los ucranianos) van a argumentar que sería inteligente", dijo Barth Eide.

Danesa no cree en Putin y quiere la derrota militar de Rusia La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el 8 de julio de 2025. Dinamarca ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2025 por octava vez en su historia. (Foto de Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

La primera ministra danesa Mette Frederiksen, puso en duda este sábado tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska, que éste último tenga un interés real en alcanzar la paz en Ucrania y declaró que ella preferiría una victoria militar sobre Rusia antes que una solución negociada. El hecho de que los ataques rusos contra objetivos en Ucrania continuasen durante la reunión del viernes "solo se puede interpretar como que (los rusos) tienen previsto seguir con el conflicto", afirmó en una comparecencia en Copenhague, en declaraciones citadas por la agencia Ritzau. La política socialdemócrata expresó el temor que Rusia emplee un posible alto el fuego para reanudar más tarde los ataques con mayor intensidad. "No creo que podamos darle ningún valor a (lo que dice) Putin. No creo que quiera la paz", aseveró. Frederiksen abogó por el contrario por seguir proporcionando apoyo militar a Ucrania para que el país invadido pueda resistir y gozar de una posición más fuerte en el momento en el que comiencen finalmente las negociaciones. "Admito abiertamente que soy más de los que creen en una victoria militar sobre Rusia, porque, si ellos tienen la voluntad de matar a europeos, nosotros también tenemos que tener la voluntad de defendernos", remachó. Tras la cumbre del viernes entre Putin y Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado que viajará el lunes a Washington y ha declarado su disposición a participar en una cumbre trilateral como la propuesta por el mandatario norteamericano para comenzar a negociar un acuerdo de paz.