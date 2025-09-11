El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró "sorprendido" por la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, en tanto que su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo judicial, que calificó de "caza de brujas".

Trump defendió a Bolsonaro, uno de sus aliados en el extranjero, y lo tildó de "buen hombre".

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", opinó Rubio tras conocerse la condena.

"Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas", agregó sin ofrecer más detalles.

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

Hijo de Bolsonaro afirma no aceptarán la sentencia y que lucharán "hasta el fin"

El senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se manifestó indignado por el fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema y adelantó que "no aceptarán" la condena y que lucharán "hasta el fin".

A puertas de la residencia del ex jefe de Estado, Flávio conversó con periodistas y defendió que su padre, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, "jamás tomó decisiones por fuera de la Constitución".Además, según él, la "felicidad" de los jueces al emitir su voto a favor de la condena delata que este juicio "fue todo menos justo". Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre. MIRA TAMBIÉN Wall Street cierra verde y el Dow marca un récord entre optimismo por una bajada de tipos FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk; ofrece hasta 100.000 dólares "Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro", escribieron en sus redes sociales casi al unísono ambos hijos del líder de la ultraderecha brasileña. En un mensaje más extenso divulgado previo al inicio de la sesión de este jueves, Eduardo, que desde inicios de este año se mudó a Estados Unidos para negociar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, escribió que "todo este teatro", en relación al juicio, es "absolutamente nulo". Y calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta Bolsonaro, de "criminal vestido de toga", y lo acusó de utilizar a la justicia como "medio de tortura, amenaza y persecución política". "Son innumerables las ilegalidades y fraudes procesales cometidos por el criminal Moraes", expresó. Este jueves, el juicio quedó decidido con 4-1 votos a favor de la culpabilidad del expresidente y, posteriormente, los jueces decidieron imponer una pena de 27 años y tres meses de cárcel.

