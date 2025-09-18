El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le ha "decepcionado", pues pensó que negociar con él el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo, pero "está matando a mucha gente".

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (…) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", apuntó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense dice que pensó que la guerra en Ucrania "sería uno de los conflictos más fáciles" de resolver, pero -apuntó- "nunca se sabe en la guerra" y "suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba".

Al ser preguntado por los periodistas por qué le ha decepcionado, el republicano aseguró que Putin "está matando a mucha gente" y dejando morir a mucha otra: "Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos".

Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para "poner fin a la matanza en Ucrania" y recordó que "en los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN".

"Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero", alegó Starmer desde su residencia de campo de Chequers, a unos 60 km de Londres, que ha sido el escenario del segundo día de la visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.

Trump asegura que Rusia abandonará la guerra en Ucrania si los precios del crudo bajan

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo este jueves un nuevo llamamiento a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso, asegurando que Rusia abandonará la guerra en Ucrania si los precios del crudo bajan.

"Es muy sencillo: si el precio del petróleo baja, (el presidente ruso, Vladímir) Putin se va a retirar. No va a tener otra opción", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Este pasado domingo el líder republicano había instado ya a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y había reiterado su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso, como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario reforzó así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN, en la que advirtió que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso.

Trump se pronunció este jueves en el marco de su segunda visita de Estado al Reino Unido, tras la de 2019 durante el reinado de Isabel II, y durante la que Starmer aseguró que los dos países han renovado su "relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.

