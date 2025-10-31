Al menos seis muertos ha dejado un brote de la bacteria listeria en ensaladas y pastas preparadas en supermercados de Estados Unidos como Walmart, Kroger y Trader Joe’s, advirtieron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Un total de 27 personas se han infectado del actual brote en 18 estados, desde el 1 de agosto hasta el 16 de octubre, con siete nuevos casos, incluyendo dos fallecidos en Hawái y Oregón, en el último reporte de los CDC, que advirtieron de que la cifra real podría ser mayor porque no todos los afectados se hacen pruebas.

El brote ocurrió por alimentos con pasta, como ensaladas y platillos preparados, que están contaminados con la bacteria 'Listeria monocytogenes' y están "enfermando a la gente", según el reporte del organismo.

"Personas enfermas compraron estos productos de la sección refrigerada de Walmart y Kroger. Dos personas también reportaron ensaladas delicatessen, que contenían pasta, de otras tiendas", apuntó el último informe.

Ante el brote, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) pidió a comienzos de octubre retirar algunos productos hechos con pasta de Trader Joe’s, Kroger y otras marcas.

De las personas enfermas entrevistadas por los CDC, el 54 % reportaron haber comido platillos precocidos, de los que el 57 % específicamente citaron pollo y fetuchini con salsa Alfredo.

"Investigadores de salud pública continúan recolectando información sobre qué comieron las personas afectadas antes de enfermarse para determinar si productos adicionales están vinculados al brote", indicaron los CDC.

El brote de listeria en Estados Unidos coincide con otros reportados en los últimos meses en quesos de España y Francia, país en el que estos productos sospechosos de haber causado listeriosis y dejar dos muertos se exportaron a una treintena de países.