El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este sábado a Estados Unidos que la revocatoria de su visado, anunciada el viernes por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)", escribió Petro en su cuenta de X.

Según Petro, "el que no se haya permitido la entrada" a EE.UU. al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para intervenir ante el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y "el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EE.UU y de Israel que no apoyen un genocidio (…) demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional"

"La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York", agregó el presidente al volver a Colombia, donde expresó: "Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EEUU".

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes por la noche que le retira el visado a Petro por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", señaló anoche el Departamento de Estado en X.

Según Petro, la revocatoria de su visado estadounidense no le importa porque no lo necesita ya que tiene también ciudadanía italiana y puede viajar con el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por su sigla en inglés), que exime de la visa.

"No necesito visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo", agregó el presidente.

La concesión de la ESTA, sin embargo, no es automática para los ciudadanos de los países eximidos de la obligatoriedad del visado y está sujeta igualmente a la aprobación de las autoridades estadounidenses.

A raíz de la retirada del visado estadounidense, políticos y empresarios colombianos le pidieron a Petro un manejo responsable de las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial del país andino y también su mayor aliado en términos de seguridad y defensa.

A mediados de los años 90 Estados Unidos también le revocó el visado al entonces presidente colombiano, Ernesto Samper, tras ser acusado de recibir dinero de narcotraficantes para su campaña electoral de 1994.