La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, ganó este domingo las elecciones legislativas con el 39 % de los votos, mientras que la peronista Fuerza Patria y sus aliados obtuvieron el 29,4 %, según datos oficiales.

Con el 95,6 % de los votos escrutados, LLA ganó en las provincias y territorios más importantes de Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y obtuvo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, donde había sido aplastado por el peronismo en los comicios provinciales de septiembre pasado.

Con estos números, el oficialismo se encamina a alcanzar el objetivo de un tercio de la Cámara Baja trazado por el propio Gobierno con el fin de sacar adelante sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

En el Senado, La Libertad Avanza triunfó en seis de los ocho distritos que renovaban escaños en la Cámara Alta. Sin embargo, seguirá sin tener el tercio necesario para poder defender sus leyes vinculadas al plan de ajuste y vetar reformas impulsadas por la oposición.

En el tercer lugar se ubicó Provincias Unidas, una alianza de gobernadores, con el 5,8 de los votos.

La participación en esta elección fue del 67,85 %, la más baja desde el retorno de la democracia en Argentina, en 1983.

