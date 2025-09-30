Naciones Unidas y sus agencias humanitarias están preparadas para llevar ayuda humanitaria vital a Gaza a la primera oportunidad que se presente, aseguró este martes el portavoz de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la organización en Ginebra, Jens Laerke.

Un plan de paz de veinte puntos presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el acuerdo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, establece que se garantizará la entrada y distribución de ayuda en la Franja de Gaza "sin interferencia de las dos partes" y que esta tarea estará principalmente a cargo de la ONU, de sus organismos y de la sociedad de socorro de la Media Luna Roja.

Se menciona también, pero sin identificarlas, a "otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes, que se entiende son Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

"Aplaudimos todos los esfuerzos de mediación y estamos listos para apoyar cualquier plan de paz y hacer todo lo que esté en nuestras manos, incluido el suministro de asistencia humanitaria", comentó a la prensa la directora de Comunicación de la ONU en Ginebra, Alessandra Velucci.

Laerke detalló que varias de las agencias humanitarias de la ONU tienen desde hace tiempo provisiones listas para ser trasladadas desde distintos centros de almacenamiento próximos a Gaza, así como las estructuras necesarias dentro de este territorio para la entrega a la población.

"Esta es ayuda que ha sido pagada por los donantes, quienes por supuesto esperan que pueda ser entregada a la gente que lo necesita", comentó.

Sobre los canales para cumplir ese propósito, sostuvo que la Agencia de Naciones para los Refugiados Palestinos (UNRWA) es, sin lugar a dudas, la que debe tener el rol protagónico por su experiencia (de más de setenta años) y amplia presencia en Gaza.

"UNRWA es la columna vertebral de la ayuda, tiene la infraestructura en Gaza y el resto de los territorios palestinos", señaló.

La ONU cuenta con unos 400 puntos de distribución de ayuda en Gaza, pero sólo el 18 % de éstos se encuentran en zonas no militarizadas o que no están sujetas a órdenes de evacuación, una situación que implica que todo el resto resulta inaccesible.

Unicef informó, por ejemplo, de que tiene más de 11.000 carpas destinadas a las familias que han llegado al sur de Gaza tras haber recibido órdenes de Israel de abandonar el norte, y que no tienen donde guarecerse, pero hasta ahora no ha conseguido los permisos para su entrada en la Franja.