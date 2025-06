El reconocido actor estadounidense Michael Douglas aseguró este martes que se "avergüenza" de su país y pidió "disculpas" por el "caos mundial" generado por el presidente Donald Trump, quien hoy mismo prometió “liberar” a Los Ángeles de la “invasión extranjera” que dijo sufre California y así justificó el envío de tropas a ese estado, lo que fue secundado por un juez.

Durante un evento del Festival de Cine de Taormina, en la costa este de Sicilia (sur de Italia), Michael Douglas dijo: "Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas. Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN".

Michael Douglas camina por la alfombra roja del 71º Festival de Cine de Taormina en Taormina, Italia, el 10 de junio de 2024. (Foto de Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Foto de Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto vía AFP)

Respondió así cuando se le preguntó sobre las guerras actuales y el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales durante una clase magistral en el certamen.

"Nací en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero este es el peor período que recuerdo en mi vida", añadió el ganador de dos Oscar, cuatro Globos de oro, un Bafta y un Emmy e hijo del mítico Kirk Douglas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El protagonista de películas tan famosas como 'Wall Street', 'Atracción Fatal' e 'Institinto básico', entre muchas otras, expresó su preocupación por los gastos en Defensa: "No me gusta ver cómo aumentan los presupuestos militares en todas partes, especialmente en mi país, que insiste en pedir a otros que aumenten los suyos".

"Me cuesta entender, con toda la inteligencia artificial que tenemos hoy, cómo podemos seguir teniendo tantas guerras y conflictos. Es ridículo", concluyó el actor, que este martes recibirá el Premio a la Trayectoria del Festival de Taormina en el antiguo teatro romano de la ciudad siciliana.

Trump y "invasión extrajera"

Un juez federal rechazó este martes la solicitud del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de emitir una orden de emergencia que bloquee el despliegue en Los Ángeles de soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de EEUU ordenado por la Administración Trump.

Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, habían pedido este martes un fallo de emergencia ante el Tribunal del Distrito Norte de California para impedir al Pentágono ampliar la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.

El juez federal Charle Breyer rechazó la solicitud de California sobre la orden de emergencia, y concedió la solicitud de dar más tiempo a la Administración Trump para responder a la querella legal.

Breyer ha dado la oportunidad al estado de California de presentar los documentos de oposición antes de una audiencia programada para el jueves.

Trump ordenó el sábado pasado desplegar 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con la autorización del gobernador, lo que supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense desconoce la autoridad estatal sobre las fuerzas.

Newsom y Bonta demandaron este lunes a la Casa Blanca para detener el despliegue argumentando que la Administración "abusaba de la autoridad del gobierno federal y violaba la Décima Enmienda" de la Constitución.

Pero Trump y el Pentágono respondieron ayer mismo con el envío de 700 infantes de Marina y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional de California.

Discurso de Trump en un cuartel militar

"Lo que están presenciando en California es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de prolongar una invasión extranjera de nuestro país. No vamos a permitir que eso suceda", dijo hoy el mandatario durante un mitin en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.

Trump en Fort Bragg, la mayor base militar en suelo estadounidense.

Las manifestaciones en Los Ángeles comenzaron el viernes después que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de operativos contra trabajadores y se han prolongado por cuatro días.

Newsom ha aclarado que aunque se reportaron algunos incidentes violentos e ilegales, que llevaron a arrestos "justificados" por parte de las autoridades estatales y locales, "estas protestas fueron en gran medida pacíficas" e involucraron a ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar, amparado por la Primera Enmienda.

El gobernador, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han subrayado que la policía ha logrado controlar la situación, como en otros casos recientes de disturbios.

El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

(Con informaciones de EFE y AFP)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más