México desconoce atentado contra embajadora de Israel. Es un 'invento' de EEUU dice Irán

La acusación de Estados Unidos de que desde la embajada de Irán en México se promovió un plan para asesinar a la embajadora israelí en la capital mexicana es un "invento mediático", denunció este viernes la representación iraní.

"Es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", sostuvo la embajada iraní en México, en la primera reacción de Teherán a la denuncia.

El gobierno de México dijo por su parte que no cuenta con ningún reporte sobre un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en ese país, según informaron este viernes las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores.

En un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que "no cuentan con reporte alguno" sobre el supuesto complot denunciado por Estados Unidos y que señala a Irán como responsable del mismo.

La información oficial llega horas después de que el gobierno de Israel agradeciera a las autoridades mexicanas por desbaratar el complot, pero México no sabe de qué le agradecen.

EEUU señala a Irán por el supuesto intento de asesinato a la embajadora israelí

Estados Unidos señaló a Irán este viernes por el supuesto intento de asesinato de la embajadora israelí en México y condenó los "abominables complots internacionales" de Teherán.

"Los abominables complots internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado.

Trabajamos incansablemente con nuestros socios para prevenir estos actos", dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según revelaron funcionarios estadounidenses a varios medios de comunicación, las autoridades mexicanas frustraron el pasado verano el intento de asesinato de la embajadora israelí en el país latinoamericano, Einat Kranz-Neiger, una operación atribuida a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La Administración de Donald Trump "está colaborando con gobiernos afines para compartir mejores prácticas e información sobre amenazas y crear conciencia sobre los planes letales de Irán", además de "contrarrestar las amenazas y exigir responsabilidades a los perpetradores", agregó la misma fuente del Departamento de Estado.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a su diplomática.

También manifestó que sus agendes de seguridad e inteligencia "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

