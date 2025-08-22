Maduro acusa a Guyana y denuncia despliegue militar de EEUU como 'inmoral, criminal e ilegal'

El Gobierno de Venezuela acusó este viernes a Guyana de ser peón de los "oscuros intereses" de la petrolera estadounidense ExxonMobil, luego de que Georgetown instara a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente al "Cartel de los Soles", que Estados Unidos vincula con el país caribeño.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza con firmeza el infame comunicado del Gobierno de Guyana, un texto miserable que revela su condición de peón de los oscuros intereses imperiales y de la ExxonMobil", señaló la Cancillería de Caracas en un comunicado.

Este viernes, Guyana publicó un comunicado en la que ve "con profunda preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representan la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, que a menudo involucra a redes criminales como el Cartel de los Soles de Venezuela".

El Gobierno de Estados Unidos vincula al Cartel de los Soles con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien más que triplicó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.