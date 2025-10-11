Los grandes museos de Washington cerrarán sus puertas al público a partir del domingo debido a la falta de fondos para seguir operando a consecuencia del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos.

El Instituto Smithsonian, considerado el complejo museístico más grande del mundo, informó en su página web que sus instalaciones “seguirán abiertas durante el sábado 11 de octubre, pero, si el cierre del Gobierno continúa, cerrarán a partir del domingo 12”.

Esta institución administra los principales museos ubicados en la Explanada Nacional de la capital estadounidense, entre ellos el Museo Nacional del Aire y el Espacio, uno de los más visitados del mundo.

También gestiona el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Estadounidense, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana y el Zoológico Nacional, entre otros.

El Gobierno de Estados Unidos permanece cerrado desde el 1 de octubre ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar una extensión presupuestaria que permita a las agencias federales continuar operando.

Los demócratas exigen un aumento en las partidas destinadas a salud, mientras que la Administración de Donald Trump los acusa de querer ofrecer atención médica gratuita a los migrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

Miles de empleados federales han sido enviados a sus casas sin trabajar, mientras algunos servicios esenciales, como el de los controladores aéreos, podrían comenzar a verse afectados por la falta de personal.