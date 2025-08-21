Madrid se convierte desde este jueves y hasta el próximo lunes en sede de la V Asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC), un encuentro internacional que reunirá a católicos LGTBI, familiares y amigos para compartir experiencias, fomentar el diálogo y promover la inclusión dentro de la Iglesia.
Organizado por GNRC bajo el lema 'Caminar juntos: retos arcoíris después del Sínodo', el evento ofrece un programa que combina sesiones plenarias con activistas y teólogos, talleres interactivos, actividades culturales y una velada de celebración internacional en Madrid.
Entre los ponentes confirmados para esta cita se encuentran figuras como la teóloga española Cristina Inogés, la religiosa española y consultora sinodal María Luisa Berzosa, el teólogo británico James Alison y el danés Renato Lings, experto en exégesis bíblica y género.
La elección de Madrid se debe a que, según detallan desde GNRC, la ciudad se ha consolidado como epicentro de la diversidad religiosa y la inclusión para convertirse en punto de encuentro espiritual para católicos LGTBI de distintas regiones del mundo.
