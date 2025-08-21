Madrid se convierte desde este jueves y hasta el próximo lunes en sede de la V Asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC), un encuentro internacional que reunirá a católicos LGTBI, familiares y amigos para compartir experiencias, fomentar el diálogo y promover la inclusión dentro de la Iglesia.

Organizado por GNRC bajo el lema 'Caminar juntos: retos arcoíris después del Sínodo', el evento ofrece un programa que combina sesiones plenarias con activistas y teólogos, talleres interactivos, actividades culturales y una velada de celebración internacional en Madrid.

Entre los ponentes confirmados para esta cita se encuentran figuras como la teóloga española Cristina Inogés, la religiosa española y consultora sinodal María Luisa Berzosa, el teólogo británico James Alison y el danés Renato Lings, experto en exégesis bíblica y género.

La elección de Madrid se debe a que, según detallan desde GNRC, la ciudad se ha consolidado como epicentro de la diversidad religiosa y la inclusión para convertirse en punto de encuentro espiritual para católicos LGTBI de distintas regiones del mundo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más