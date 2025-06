Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció el cierre de sus embajadas alrededor del mundo y el cese de sus servicios consulares "a la luz de los recientes desarrollos" por la escalada de violencia con Irán tras los bombardeos lanzados contra este país y las represalias esperadas sobre territorio israelí.

"Las misiones de Israel en el mundo permanecerán cerradas y no se ofrecerán servicios consulares contra Irán", dijo el ministerio en un comunicado recogido por el diario The Times of Israel.

El ministerio llamó a los israelíes en el mundo a rellenar una encuesta sobre su situación, aportando datos como su ubicación o en qué situación se encuentran.

EFE recibió esta comunicación por parte de distintas embajadas europeas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alrededor de las 03:30 de la madrugada hora local (00:00 GMT) se escucharon fuertes explosiones en el centro de Teherán. Poco después, sonaron las alarmas antiaéreas a lo largo de todo Israel, mientras que el Ministerio de Defensa israelí anunció que había lanzado un "ataque preventivo" contra Irán.

Israel aseguró haber matado en el ataque a miembros del Estado Mayor y de la cúpula de seguridad del régimen iraní: el general Mohammad Bagheri, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí, y el general Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya.

También murieron los científicos nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi.

Irán, en represalia, lanzó 100 drones contra Israel que fueron en su mayoría interceptados por las Fuerzas del Aire.

"Debemos prepararnos para una operación prolongada", dijo este viernes el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, sobre los ataques de Israel a Irán, añadiendo que se trata de "un plan ordenado y gradual" contra objetivos que aún no puede revelar y que "actualmente" el Ejército continúa atacando esos objetivos.

En cuanto a la operación militar, dijo que el Ejército "están operando según un plan ordenado y gradual". "Actualmente, las FDI continúan el ataque planeado contra los objetivos de la operación, junto con una sólida defensa del Estado de Israel", añadió.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más