La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch consideró este viernes como "histórica" la condena a 27 años de prisión dictada por la Corte Suprema contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo y como una demostración de que nadie está por encima de la ley.

"El juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados por tramar un golpe es histórico para Brasil", afirmó la organización internacional en un mensaje publicado en redes sociales.

Según la organización de defensa de los derechos humanos, la Corte Suprema de Brasil defendió el derecho de los brasileños a elegir libremente a sus gobernantes.

"La sentencia reafirma que nadie está por encima de la ley", concluyó Human Rights Watch.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bolsonaro fue condenado el viernes a 27 años y tres meses de cárcel tras haber sido hallado responsable por el Supremo de liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder" tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata de un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más