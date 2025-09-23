El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció este martes que desmanteló en Nueva York una red de dispositivos electrónicos usada para amenazar a altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que tenía capacidad para interrumpir las telecomunicaciones en plena Semana de Alto Nivel en la ONU.

“El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable”, declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran, en un comunicado.

Una investigación de inteligencia logró descubrir más de trescientos servidores y cien mil tarjetas SIM a menos de 56 kilómetros de la Asamblea General de la ONU.

Esos dispositivos "fueron utilizados para realizar múltiples amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense", apuntó la agencia.

Asimismo, la red tenía capacidad para llevar a cabo una amplia gama de ataques a las telecomunicaciones como la desactivación de torres de telefonía móvil, añadió la información.

El Servicio Secreto decidió interrumpir el entramado tecnológico "dado el momento, la ubicación y el potencial de interrupción de las telecomunicaciones en Nueva York que estos dispositivos representaban".

“La misión de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato”, declaró Curran.