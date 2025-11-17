Una organización de consumidores en España denunció ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en Aliexpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas, en un caso similar al que ya ocurre con Francia y varias plataformas en línea.

En un comunicado, la organización, Facua Consumidores en Acción, denuncia que, aunque no indican de forma explícita que son muñecas para la masturbación masculina, en los anuncios aparecen distintas imágenes "en las que se distinguen perfectamente los rasgos aniñados" y se muestra una mano que las sujeta por la barbilla "para remarcar el carácter sexual de las muñecas".

Estas son descritas con expresiones como "cara linda e infantil", "boca se puede abrir", "boca simulada", "apertura y cierre de barbilla" y "cavidad oral simulada". En una de ellas se indica que tiene "cuerpo de aproximadamente 120 centímetros". Las muñecas se venden a precios que oscilan entre 241 y 442 euros.

Una de las empresas que comercializa estas muñecas sexuales a través de Aliexpress está domiciliada en la provincia china de Hunan y se denomina Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., Ltd. Varios de los modelos denunciados por Facua han sido ya retirados de la plataforma, aunque otros siguen comercializándose.

En sus denuncias, Facua argumenta que la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas vulnera la ley de garantía integral de la libertad sexual española, aprobada en 2022, que en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En Francia, en la última semana, el Gobierno identificó a cinco plataformas en línea que venden muñecas sexuales con aspecto infantil y armas como machetes y puños americanos, todos ellos productos ilegales en el país.

Además, mantiene abierta una investigación a la china Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", al acusarla también de vender muñecas sexuales con aspecto de niñas.