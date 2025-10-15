China condenó este miércoles lo que describió como "injerencias externas en los asuntos de Venezuela" y el "uso de la fuerza en las relaciones internacionales", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informase este martes de un ataque del Ejército estadounidense contra una embarcación cerca de las costas de Venezuela.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que apoya "la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz y la declaración sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares con 33 países de América Latina y el Caribe" y que su país "se opone a que se socaven la paz y la estabilidad en la región".

Lin aseveró que el gigante asiático "se opone a las supuestas acciones unilaterales de aplicación de la ley de Estados Unidos contra buques extranjeros que exceden los límites razonables y necesarios".

"China insta a Estados Unidos a mantener una cooperación policial y judicial normal a través de los marcos bilaterales y multilaterales pertinentes", agregó el vocero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump anunció este martes que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la muerte de "seis narcoterroristas".

Según el mandatario, la inteligencia estadounidense "confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida" asociadas a los cárteles de la droga, aunque no ha ofrecido pruebas.

Este ataque se une a al menos cinco operativos que Estados Unidos ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

Cuba denuncia el "peligroso despliegue militar" de EEUU en el Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles ante el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) el "peligroso despliegue militar" de Estados Unidos en el Caribe.

Según reveló en la red social X, Bruno hizo esa denuncia en su intervención en la primera jornada de la 19ª Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del MNOAL, que inauguró el presidente de Uganda y jefe de turno del Movimiento, Yoweri Museveni, en la capital del país, Kampala, y que se celebra hasta este jueves.

"Rechazamos la utilización de meros pretextos para amenazar paz y estabilidad regionales e internacionales, como ocurre con el actual extraordinario y peligroso despliegue militar de EE.UU. en el Car ibe, disfrazado de operaciones antidrogas, en flagrante violación del derecho internacional", afirmó Rodríguez.

"Ante el peligro de agresión militar, reiteramos invariable y total apoyo a Venezuela y la Unión Popular Militar, liderada por el legítimo presidente Nicolás Maduro. Llamamos a la comunidad internacional a movilizarse para detener ataque y preservar a América Latina y Caribe como zona de paz", subrayó.

El canciller cubano también condenó los "ataques" del Gobierno estadounidense contra la ONU y los "acuerdos multilaterales indispensables para enfrentar desafíos globales", así como la "imposición de medidas coercitivas unilaterales contra países del Sur, con fines de desestabilización y dominación".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más