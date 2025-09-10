El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico, tras recibir este miércoles un disparo en el cuello durante un evento universitario en el estado de Utah, según medios.

Kirk está recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque frente a unos dos mil asistentes.

Un sospechoso ha sido detenido en el campus de la Universidad Utah Valley por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador mientras intervenía en un evento en el centro educativo, confirmó la institución.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más