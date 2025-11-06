El rey Carlos III del Reino Unido ha formalizado la retirada del título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales.Andrew Mountbatten Windsor

El palacio de Buckingham informó este jueves de la publicación la víspera en el periódico real 'The Gazette' de los detalles de las llamadas Cartas Patentes, con las que se confirma la medida, que fue anunciada por el monarca el pasado 30 de octubre.

"Su majestad el rey se ha complacido, mediante Cartas Patentes bajo el Gran Sello del Reino fechadas el 3 de noviembre de 2025, en declarar que Andrew Mountbatten Windsor dejará de tener derecho a ostentar y disfrutar del tratamiento, título o atributo de 'Alteza Real' y de la dignidad titular de 'Príncipe", dice la entrada en el registro público.

Otra entrada confirmó asimismo su exclusión del Registro de la Nobleza como duque de York, como también se había adelantado.

"Su majestad el rey se ha complacido, mediante Orden bajo Su Firma Real fechada el 30 de octubre de 2025, en instruir al ministro para que proceda a la eliminación del duque de York del Registro de la Nobleza con efecto inmediato", reza el texto.

Buckingham ya indicó la semana pasada que el segundo hijo varón de la difunta Isabel II pasará a ser conocido a partir de ahora simplemente con su nombre y seguirá alejado de la vida pública, de la que se retiró en 2019, después de una entrevista en la que justificó su relación con Epstein.

En el programa 'Newsnight' de la BBC, también negó conocer a Virginia Giuffre, quien le acusó de haber abusado de ella tres veces cuando era menor, y haber posado en una foto junto a ella.

La publicación el 21 de octubre del libro de memorias, Nobody’s girl, de la joven, que se suicidó el pasado abril, hizo aumentar la presión sobre Andrés y el rey, quien respondió anunciando la retirada de los honores que le quedaban a su hermano.

El palacio también aseguró la semana pasada que Andrés deberá abandonar la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor (al suroeste de Londres), donde reside desde 2004 sin pagar alquiler, si bien hizo inicialmente una inversión millonaria en reformas realizadas en 2005.

A raíz de estas polémicas, varios diputados pidieron aprobar legislación que dé competencias al Parlamento británico para que pueda revocar títulos reales, al margen de lo que quiera la monarquía.

La asociación de republicanos Republic, que hace campaña para sustituir la monarquía parlamentaria por una república, recauda actualmente fondos para iniciar una acusación particular contra Andrés, que evitó un juicio civil por el caso Giuffre al alcanzar un acuerdo extrajudicial con ella en 2022.