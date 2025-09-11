El presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a denunciar este jueves el genocidio israelí en Gaza parafraseando al poeta y revolucionario cubano José Martí: "Si Dante hubiese visto Gaza hoy, no habría tenido necesidad de pintar el infierno, lo hubiese copiado", expresó el mandatario durante el discurso de conmemoración de los 52 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

"Nos duele Gaza", afirmó Boric, reconocido defensor de la causa palestina. "Por eso, no permanecemos indiferentes -continuó- tal y como el mundo no miró hacia otro lado cuando bombardeaban La Moneda (palacio de gobierno)", dijo en relación al alzamiento militar que abrió 17 años de una dictadura (1973-1990) que dejó, al menos, 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Boric enumeró las acciones de Israel que están provocando el genocidio en la Franja -"hambrunas intencionadas, ataques masivos e indiscriminados a población civil, crímenes de guerra, asesinatos a periodistas, a personal médico, a defensores de derechos humanos, a niños y niñas"- y llamó a "no minimizar los discursos de quienes, desde diferentes ideas y orígenes, desprecian la democracia o sus instituciones, o la subordinan a intereses particulares, comerciales, a supremacismo racial u otros".

El mandatario chileno ha condenado en múltiples ocasiones y sin eufemismos los ataques de Israel en Gaza, prácticamente desde el inicio de la escalada de violencia, tras el atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023. Un mes después llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv y desde entonces Chile no cuenta con este cargo en Israel, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En una de sus últimas decisiones, en mayo, retiró los agregados militares chilenos de su embajada en Israel en protesta por la situación humanitaria.

Chile, que reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas.

Junto a México y Colombia, el país suramericano presentó, en enero de 2024, ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar posibles crímenes de guerra en Gaza; y en septiembre del mismo año se sumó a la acusación de genocidio contra Israel impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas.

En su último discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso, a principios de junio, el presidente anunció que promoverá una ley para prohibir la importación de productos procedentes de las colonias israelíes, respaldó el embargo de armas promovido por España e instruyó al Ministerio de Defensa un plan urgente de diversificación tecnológica. Sin embargo, hasta ahora los flujos comerciales se mantienen.

Esta es la última conmemoración del 11 de septiembre presidida por Boric, que entregará su cargo al presidente electo en los comicios del próximo noviembre. "Muchas veces -cerró el mandatario- la antesala de estas tragedias (como la ofensiva en Gaza) son la erosión y el debilitamiento paulatino de la democracia (…) por eso nosotros decimos 'democracia siempre'".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más