El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este martes un "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

La empresa lo describió hoy en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más