El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, puede romper el acuerdo de paz par Gaza si lo ve necesario para mantener su coalición de gobierno, dijo este miércoles el enviado especial de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohamed Shtaye, quien afirmó que frente a esta posibilidad hay países que se han comprometido como garantes de su cumplimiento.

"No confiamos mucho en los israelíes, pero ahora hay países que garantizan el acuerdo, incluyendo los presidentes de Turquía, de Estados Unidos y de Egipto, entre otros. Asumimos que los garantes del acuerdo harán que se cumpla", declaró en un encuentro con periodistas en Ginebra.

Shtaye consideró que es posible que Netanyahu se niegue a cumplir la segunda fase del plan, que consiste en el retiro de sus fuerzas, que -tras la adopción del plan propuesto por el presidente Donald Trump, con el respaldo de los países árabes hace casi una semana- todavía tienen el control del 53 % del territorio de Gaza.

Indicó que la ANP reclama que Israel se retire de todo Gaza, pero teme que incluso si acepta retroceder sus tropas se anexionará la llamada "zona de seguridad" en la frontera, que se calcula tiene unos 80 kilómetros cuadrados y que sería territorio que en la práctica perderían los palestinos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"En 1949 Gaza tenía 550 kilómetros cuadrados, y ya el 7 de octubre de 2023 (día de los ataques de Hamás contra Israel) tenía 364 kilómetros cuadrados, pero con la zona de seguridad perdería 80 kilómetros cuadrados más", señaló.

Sobre el contenido del plan, Shtaye opinó que se trata de "una declaración de principios que necesita detallarse mucho" y que, tal como está ahora, "no lleva a un Estado palestino".

También "se queda corto en relación al fin de la ocupación y a la reconstrucción, que Israel debe asumir", agregó.

"Estados Unidos siempre atendió las preocupaciones de Israel, pero tiene que llegar el momento en que alguien atienda las preocupaciones del pueblo palestino. Todos hablan de los cuerpos sin vida de los israelíes y nadie habla de los cuerpos sin vida de los palestinos. Este doble rasero debe terminar", declaró.

Recordó que Israel ha liberado casi a 2.000 detenidos palestinos, pero que sigue habiendo más de 9.200 en las prisiones israelíes, incluyendo médicos y responsables de la sanidad gazatí.

"Así que estas medidas no resuelven la situación, con esto se puede ganar tiempo, pero no se pone fin al conflicto. Se necesita un gran salto para poder alcanzar una gran solución", sentenció.

Un comité catarí comienza a retirar escombros para reabrir las principales calles de

Personas buscan objetos rescatables en el montículo de escombros en el lugar de la derrumbada Torre Sussi, que fue destruida previamente por un bombardeo israelí, en la Ciudad de Gaza el 6 de septiembre de 2025. El ejército israelí informó el 6 de septiembre que atacó el edificio de gran altura que era "utilizado por la organización terrorista Hamás en el área de la Ciudad de Gaza". Testigos identificaron el edificio como la Torre Sussi, con videos compartidos en línea que mostraban la estructura de 15 pisos colapsando. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)

Un equipo catarí comenzó este miércoles, en cooperación con los municipios de la Franja de Gaza, a retirar escombros y facilitar la circulación en las principales calles del devastado enclave palestino tras la retirada del Ejército israelí por el alto el fuego entre Israel y Hamás, según fuentes oficiales cataríes.

"Los municipios de la Franja de Gaza, en cooperación con el Comité Catarí para la Reconstrucción de Gaza, han comenzado a reabrir las principales calles de Gaza, retirando escombros y facilitando la circulación de los ciudadanos palestinos", informó en un nota la agencia oficial de noticias catarí, QNA.

Según detalló QNA, se desplegaron maquinaria, excavadoras y camiones proporcionados por Catar y ya comenzaron a "retirar escombros que bloqueaban las principales calles de la ciudad de Gaza, impidiendo la circulación de los palestinos", en un momento en el que continúan regresando miles de desplazados del sur de la Franja de Gaza al norte.

El alcalde de Gaza, Yahya al Sarraj, explicó en una entrevista a QNA que iniciaron una "importante campaña" para reabrir calles y carreteras desde el cese de la agresión israelí para que los desplazados puedan regresar a sus hogares.

"La campaña continúa y se está lanzando con renovado vigor gracias al apoyo del Comité Catarí para la Reconstrucción de Gaza, con un gran número de excavadoras y camiones para continuar la apertura de las principales carreteras de la ciudad de Gaza", señaló el alcalde.

Según Al Sarraj, ahora, el siguiente paso es empezar con "la provisión de tiendas de campaña y viviendas temporales para proteger a los niños y las mujeres del invierno y el frío que se avecina en las próximas semanas", pero también incidió en la "reconstrucción de la economía".

Además de Catar, otras organizaciones internacionales y países árabes también se pusieron en contacto con los municipios de la Franja de Gaza para proporcionarles todos los materiales y mecanismos de trabajo posibles, pero, hasta el momento, Israel "no ha permitido la entrada de los suministros urgentes", añadió el alcalde.

La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para hacer viable la vida en este territorio palestino, dijo este martes la ONU.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más