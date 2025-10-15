Al menos 20 personas murieron y otras 16 resultaron heridas al incendiarse un autobús privado en el que viajaban por el estado de Rajastán, en el noroeste de la India, según informaron este miércoles fuentes policiales.

El suceso ocurrió en la tarde del martes cuando el vehículo, que cubría la ruta entre las ciudades de Jaisalmer y Jodhpur con 57 pasajeros a bordo, comenzó a emanar humo desde la parte trasera. Las llamas se propagaron con gran rapidez por el interior del autobús.

"Es un incidente lamentable. Un autobús se incendió, dejando 20 muertos y varios heridos. Dieciséis personas han sido ingresadas en el hospital de Jodhpur (…) Es definitivamente un asunto de investigación", dijo a los medios ministro de Turismo, Gajendra Singh Shekhawat.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó también su consternación con una publicación en la red social X. "Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias en este momento difícil. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", publicó.

Los informes preliminares sugieren que un cortocircuito pudo haber causado el incendio, según recoge la agencia india PTI.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el incumplimiento generalizado a las normas de circulación.

En 2023, según los últimos datos disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos.

