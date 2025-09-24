Segunda jornada del debate general de la Asamblea de Naciones Unidas. Este 24 de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigirá a la organización intergubernamental, un día después de que Donald Trump asegurara que Kiev podría recuperar todos sus territorios capturados por Rusia. Una apreciación que en las últimas horas fue rechazada por el Kremlin. También está programada la participación del presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, el primer líder de ese país en hablar ante la ONU en décadas.

Lo esencial:

Volodímir Zelenski se dirige este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, mientras exige a sus aliados mayores presiones a Rusia para acabar la invasión en curso.

se dirige este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, mientras exige a sus aliados mayores presiones a Rusia para acabar la invasión en curso. Zelenski sube al podio un día después de que Donald Trump diera un giro al asegurar que Kiev podría recuperar todos sus territorios capturados por Moscú.

El Kremlin sostuvo que “no tiene más opción” que continuar la invasión y refutó la postura de Trump sobre la recuperación de territorios por parte de Ucrania.

El presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se convierte este miércoles en el primer gobernante de ese país en dirigirse ante la Asamblea de la ONU en más de seis décadas.

A continuación, las principales noticias de este 24 de septiembre relacionadas con el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más