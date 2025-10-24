El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este viernes 24 de octubre a Londres, donde se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, previo a la reunión de la denominada ‘Coalición de los Voluntarios’. Tras no lograr convencer a EE. UU. del suministro de los misiles de largo alcance Tomahawk, Kiev urge a sus aliados a incrementar la ayuda militar, mientras crecen los ataques rusos. Por su parte, Reino Unido pide un paquete de medidas contra Rusia para fortalecer la posición ucraniana de cara a eventuales negociaciones de tregua.

Lo esencial:

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, este sábado 25 de octubre, reportó la plataforma de noticias de EE. UU. 'Axios', citada por Reuters.

Los líderes de Ucrania y la ‘Coalición de los Voluntarios’ sostienen una cumbre en Londres, en la que Kiev busca impulsar el suministro de misiles de largo alcance para su Ejército.

El primer ministro británico, Keir Starmer, instará a los aliados a tomar medidas para retirar el petróleo y gas ruso del mercado global.

Londres también insta a usar los activos rusos congelados de Moscú para proporcionar misiles de largo alcance al país invadido.

A continuación, las principales noticias en torno a la cita de la ‘Coalición de los Voluntarios’ en Londres y la guerra rusa en Ucrania este 24 de octubre:

