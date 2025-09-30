Un ataque nocturno con dron ruso mató a una pareja y a sus dos hijos pequeños en la región ucraniana de Sumy. Moscú afirmó haber destruido 81 drones ucranianos en la región de Volgogrado. El ataque se produce tras una ofensiva masiva el domingo contra Ucrania que dejó al menos cuatro muertos en Kiev. La guerra sigue concentrándose en el este, mientras Putin lanzó la mayor campaña de reclutamiento desde 2016 con 135.000 nuevos conscriptos.

Ucrania informó este martes que un ataque nocturno con dron ruso mató a una familia de cuatro en la región nororiental de Sumy.

Oleg Grygorov, jefe de la administración militar regional, dijo que las fuerzas rusas impactaron contra un edificio residencial en el pueblo de Chernechchyna, en la comunidad de Krasnopillia.

“En esta casa vivía una pareja con dos niños pequeños. Lamentablemente, nadie logró escapar”, escribió Grygorov en la plataforma Telegram.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Los rescatistas recuperaron de entre los escombros los cuerpos de cuatro personas fallecidas: los padres y sus hijos, de seis y cuatro años”, añadió.

“Es una pérdida terrible e irreparable para toda la comunidad y la región”.

El ministerio de Defensa ruso dijo haber “interceptado y destruido” 81 drones ucranianos durante la noche.

El gobernador de Volgogrado, Andrey Bocharov, afirmó que el ejército ruso repelió un “masivo” ataque de drones ucranianos sobre la región sureña.

“Según información preliminar, no hubo daños en infraestructuras ni heridos”, indicó Bocharov.

El domingo, un ataque masivo de drones y misiles rusos contra Ucrania que duró 12 horas dejó al menos cuatro muertos en la capital, Kiev —incluida una niña de 12 años— y decenas de heridos en todo el país.

Ucrania señaló que aquella noche fue atacada con 595 drones y 48 misiles, la mayoría derribados por las defensas aéreas.

Los combates en Ucrania se concentran esencialmente en el este, y Rusia controla cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.

El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin convocó a 135.000 hombres para el servicio militar rutinario, el mayor reclutamiento de otoño desde 2016.

Leer tambiénIncursiones rusas: ¿una prueba para la defensa europea y la OTAN?

Se espera que los reclutas sirvan durante un año en bases militares dentro de Rusia, no en el frente ucraniano, aunque ha habido informes de conscriptos enviados a combatir.

Desde el inicio de su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto a Rusia en pie de guerra, aumentando el gasto militar a niveles no vistos desde la era soviética y ampliando el tamaño del ejército.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más