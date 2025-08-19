En Túnez, la vida de los exiliados del África subsahariana se ha convertido en un infierno. Una tragedia ignorada: las autoridades tunecinas impiden a los periodistas informar sobre la situación. Las ONG acusan al país de hundir embarcaciones en medio del mar y de abandonar en el desierto a los migrantes detenidos frente a las costas tunecinas cuando intentaban cruzar el Mediterráneo…

Un infierno marcado por el abandono, la violencia y la invisibilización. Esa es la realidad que viven los migrantes del África subsahariana en las costas de Túnez.

Las autoridades locales, respaldadas por sus acuerdos con la Unión Europea, han endurecido las políticas migratorias. El pacto ha reducido en un 80% las llegadas desde Túnez a Europa, pero con un elevado costo humano: las oenegés en terreno denuncian prácticas inhumanas como embarcaciones hundidas deliberadamente y migrantes abandonados en pleno desierto.

¿Cuál es el precio de la seguridad fronteriza?

