Decenas de manifestantes fueron detenidos en la noche del viernes al sábado en Gabès, Túnez, después de varios días de manifestaciones para exigir el cierre de una planta química altamente contaminante.

En la noche del viernes 17 al sábado 18 de octubre en Gabès, Túnez, decenas de personas que participaron en las manifestaciones fueron detenidas, según un abogado y un colectivo anticontaminación. Protestaron contra un complejo químico envejecido, construido en la década de 1970, que utiliza ácido sulfúrico y amoníaco para transformar el fosfato.

Los manifestantes acusan a la fábrica de envenenar el suelo, las aguas y los habitantes de la región.

Los vídeos de estudiantes rescatados tras malestares empujaron el miércoles a miles de habitantes de Gabès a la calle para exigir el cierre de la fábrica, una movilización sin precedentes desde hace varios años según los activistas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Las detenciones estaban destinadas a las personas que se manifestaban por la noche", dijo Mehdi Talmoudi, un abogado.

"Mientras que las manifestaciones durante el día fueron en gran medida pacíficas, las que tuvieron lugar por la noche a veces dieron lugar a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad e incendios de neumáticos", dijo a la AFP, sin poder cuantificar el número de detenciones.

Según Khayreddine Debaya, coordinador del colectivo local ‘Stop Pollution’, "más de 100 personas fueron detenidas" el sábado por la mañana. "La policía detuvo a más de 70 personas solo anoche, y otras al amanecer", agregó, señalando que algunas fueron recogidas en sus casas.

Otros activistas tunecinos denunciaron en las redes sociales "una ola de detenciones".

Unas 200 personas "intoxicadas"

Los habitantes de Gabès creen que la fábrica ha producido recientemente más gases tóxicos y ha arrojado residuos radiactivos al mar.

En un mes, cerca de 200 habitantes de los barrios cercanos al complejo recibieron atención por "intoxicación", según las autoridades.

En 2017, las autoridades tunecinas prometieron desmantelar el complejo que emplea a 4.000 personas en una zona afectada por el desempleo, para sustituirlo por un establecimiento que cumpla con las normas internacionales.

Pero la explotación de las minas de fosfato, la principal riqueza natural del país, es "un pilar fundamental" de la economía para el presidente Kais Saied. Las autoridades quieren quintupliquer la producción de fertilizantes para 2030, para aprovechar el aumento de los precios mundiales.

La presidencia tunecina precisó el sábado por la mañana que Kais Saied había convocado a dos funcionarios parlamentarios para discutir "la situación ambiental" en Gabès.

Kais Saied dijo en un comunicado que "se están trabajando para encontrar soluciones urgentes a la contaminación".

Sin embargo, la presidencia considera "necesario que los habitantes y las fuerzas de seguridad se unan para hacer frente a quienes buscan explotar la catastrófica situación ambiental a su favor", criticando a los "conspiradores" que han sido "regados con dinero extranjero para expresarse".

*Con AFP; adaptado de su original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más