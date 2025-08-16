Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron este viernes 15 de agosto en Alaska. Ambos acudieron para una cumbre crucial sobre la guerra en Ucrania. Para el jefe de la Casa Blanca, en esta cita había mucho en juego, pero no se logró ningún acuerdo. Según los dos líderes, el encuentro, criticado por la exclusión de Volodímir Zelenski, fue productivo. Ahora Trump dijo que todo depende de Ucrania.

Lo esencial:

Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska para una cumbre en la que, según afirma el presidente de EE. UU., buscará presionar a Rusia para negociar un alto el fuego en Ucrania.

Cientos de personas protestan en las calles de Anchorage para rechazar la presencia de Putin y manifestar su respaldo a Kiev.

El líder de la Casa Blanca asegura que dejará a Ucrania decidir sobre "intercambios territoriales" con Rusia.

Donald Trump reiteró en la víspera del encuentro que habrá sanciones para Moscú si no acuerda acabar la guerra en Ucrania.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más destacadas de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, en un intento por alcanzar un acuerdo para acabar la invasión rusa a Ucrania :

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más