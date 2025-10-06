Donald Trump sostuvo el domingo 5 de octubre que las conversaciones con Hampas para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y liberar a los rehenes retenidos por el grupo militante palestino estaban avanzando rápidamente y que esta semana podría completarse la primera fase de su plan. Estados Unidos intensificó la presión sobre el Gobierno israelí y Hamás para que acepten su última propuesta de alto el fuego.

Lo esencial

Donald Trump asegura que Israel aceptó una “línea de retirada” en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí continúa sus bombardeos en Ciudad de Gaza.

Hamás quiere un acuerdo y comenzar "inmediatamente" el intercambio de prisioneros.

