Donald Trump sostuvo el domingo 5 de octubre que las conversaciones con Hampas para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y liberar a los rehenes retenidos por el grupo militante palestino estaban avanzando rápidamente y que esta semana podría completarse la primera fase de su plan. Estados Unidos intensificó la presión sobre el Gobierno israelí y Hamás para que acepten su última propuesta de alto el fuego.

Lo esencial

  • Donald Trump asegura que Israel aceptó una “línea de retirada” en la Franja de Gaza.

  • El Ejército israelí continúa sus bombardeos en Ciudad de Gaza.

  • Hamás quiere un acuerdo y comenzar “inmediatamente” el intercambio de prisioneros.

    Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación la información de la jornada del 5 de octubre sobre el conflicto israelí-palestino y la situación en Gaza.

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más