Coincidiendo con la visita de su vicepresidente J.D. Vance a Israel, el mandatario de EE. UU., Donald Trump, amenazó este martes 21 de octubre con la entrada de un contingente militar de países aliados al enclave para "enderezar" a Hamás si incumple el acuerdo. Sin embargo, Israel continúa abriendo fuego en la Franja pese a la tregua: al menos 13 personas más fueron asesinadas por el Ejército hebreo en las últimas 24 horas, señaló el Ministerio de Salud del enclave.
Lo esencial:
- Al menos 13 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en las últimas 24 horas, pese a la tregua en curso, señaló el Ministerio de Salud local.
- El gobierno de Netanyahu confirmó la recepción de dos cuerpos más de rehenes fallecidos, devueltos por Hamás.
- Israel entregó los cadáveres de otros 15 palestinos, como parte de la primera fase del llamado "plan de paz" para Gaza, impulsado por EE. UU.
- El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, inicia visita a Israel, en un intento por reimpulsar el frágil alto el fuego.
- Qatar acusa a Israel de incumplir de forma continuada la tregua en Gaza.
