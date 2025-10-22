Coincidiendo con la visita de su vicepresidente J.D. Vance a Israel, el mandatario de EE. UU., Donald Trump, amenazó este martes 21 de octubre con la entrada de un contingente militar de países aliados al enclave para "enderezar" a Hamás si incumple el acuerdo. Sin embargo, Israel continúa abriendo fuego en la Franja pese a la tregua: al menos 13 personas más fueron asesinadas por el Ejército hebreo en las últimas 24 horas, señaló el Ministerio de Salud del enclave.

Lo esencial:

Al menos 13 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en las últimas 24 horas, pese a la tregua en curso, señaló el Ministerio de Salud local.

pese a la tregua en curso, señaló el Ministerio de Salud local. El gobierno de Netanyahu confirmó la recepción de dos cuerpos más de rehenes fallecidos , devueltos por Hamás.

, devueltos por Hamás. Israel entregó los cadáveres de otros 15 palestinos, como parte de la primera fase del llamado "plan de paz" para Gaza, impulsado por EE. UU.

como parte de la primera fase del llamado "plan de paz" para Gaza, impulsado por EE. UU. El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, inicia visita a Israel, en un intento por reimpulsar el frágil alto el fuego.

Qatar acusa a Israel de incumplir de forma continuada la tregua en Gaza.

Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, la información más relevante de este martes 21 de octubre en torno a la primera fase del alto el fuego en Gaza:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

