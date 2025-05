Un tribunal comercial federal impidió el miércoles que el presidente Donald Trump impusiera amplios aranceles a las importaciones bajo una ley de poderes de emergencia, poniendo rápidamente en duda el conjunto de políticas económicas emblemáticas de Trump que han sacudido los mercados financieros mundiales, frustrado a los socios comerciales y generado temores más amplios sobre una intensificación de la inflación y una caída de la economía.

El fallo de un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York se produjo después de varias demandas que argumentaban que Trump había excedido su autoridad y había dejado la política comercial estadounidense dependiente de sus caprichos.

Trump ha afirmado repetidamente que los aranceles obligarían a los fabricantes a traer empleos de fábrica a Estados Unidos y a generar suficientes ingresos para reducir el déficit presupuestario federal. Utilizó los aranceles como arma de negociación con la esperanza de obligar a otros países a negociar acuerdos que favorecieran a Estados Unidos, insinuando que él mismo establecería las tarifas si las condiciones no le resultaban satisfactorias.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que los déficits comerciales son una emergencia nacional “que ha diezmado las comunidades estadounidenses, ha dejado atrás a nuestros trabajadores y ha debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no cuestionó”.

"El Tribunal no se pronuncia sobre la sensatez o la posible eficacia del uso de los aranceles por parte del Presidente como instrumento de presión. Ese uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite", dijeron los jueces tras anunciar su decisión.