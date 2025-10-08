El presidente de Estados Unidos expresó su optimismo sobre a un acuerdo en Gaza y prometió “hacer todo lo posible” para que todas las partes lo cumplan. Qatar aseguró que, según el plan de paz de EE. UU., Israel ya debería haber detenido los bombardeos, mientras la ONU pidió la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás. Esto ocurre en medio de una jornada en la que familias de Israel conmemoran el segundo aniversario del ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023.

Lo esencial:

Qatar afirma que si Israel acata el plan de Trump, ya debería haber decretado el alto el fuego ; además, el plan de 20 puntos aún requiere definir varios detalles.

; además, el plan de 20 puntos aún requiere definir varios detalles. El secretario general de la ONU pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.

Familias israelíes realizan un minuto de silencio en el sitio del festival Nova en memoria a las víctimas del 7 de octubre de 2023: 1.200 muertos y 251 secuestrados, según cifras del Gobierno de Netanyahu.

memoria a las víctimas del 7 de octubre de 2023: 1.200 muertos y 251 secuestrados, según cifras del Gobierno de Netanyahu. El total de palestinos fallecidos, desde el 7 de octubre de 2023, asciende a 67.173 personas, según el ministerio de Sanidad Gazatí.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante de la jornada del 7 de octubre relacionada con la guerra en la Franja de Gaza:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

