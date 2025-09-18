La cadena estadounidense ABC ha suspendido indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk. En su programa del martes, Kimmel cuestionó el manejo del asesinato y dijo que la respuesta de Trump a la muerte de Kirk "no es la forma en que un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pececito, ¿vale?"

El programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", anunció el miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido hace una semana en una universidad en Orem, Utah.

La suspensión del programa llega en un momento de tensión entre la administración Trump y los medios estadounidenses, y después de duras críticas por parte del jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones por los comentarios de Kimmel. Trump ha presionado repetidamente a los radiodifusores para que dejen de transmitir contenido que considera objetable y ha pedido a la FCC que retire las licencias a las estaciones.

Nexstar Media Group Inc NXST.O, que se describe a sí misma como la compañía de medios y televisión local más grande del país, dijo que dejaría de transmitir el programa en sus 32 afiliadas de ABC, citando los comentarios de Kimmel. “Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional”, dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Kimmel, el veterano humorista nocturno, hizo varios comentarios sobre la reacción al asesinato de Kirk en su programa de los lunes y martes por la noche. "Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", afirmó.

Además dijo que la respuesta de Trump a la muerte de Kirk "no es la forma en que un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pececito, ¿vale?". También dijo que el director del FBI, Kash Patel, ha llevado la investigación del asesinato "como un niño que no se ha leído el libro y se inventa todo en su exposición oral".

El miércoles, el mandatario republicano celebró de inmediato el anuncio de la suspensión del programa de Kimmel y lo calificó como una "excelente noticia para Estados Unidos", en medio de su enfrentamiento con los medios y de voces críticas como la de Kimmel.

"En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente", dijo un vocero de la cadena estadounidense ABC a la agencia AFP. Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah. El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

ABC, que emite el programa nocturno de Kimmel desde 2003, actuó con rapidez después de que Nextstar Communications Group anunciara que retiraría el programa a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk "son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional", afirmó Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Nexstar opera 23 filiales de ABC.

