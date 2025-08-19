Suiza concedería "inmunidad" al presidente ruso, Vladimir Putin, pese a su imputación por la Corte Penal Internacional, si asiste a una conferencia de paz, afirmó el martes el ministro suizo de Exteriores, tras el respaldo de Macron a un posible encuentro entre Zelenski y Putin en Ginebra. La víspera, el Kremlin lanzó uno de los ataques más intensos del mes contra Ucrania, que dejaron sin electricidad a al menos dos regiones, horas después de la reunión en la Casa Blanca entre los mandatarios Donald Trump, Volodímir Zelenski y varios líderes europeos.

Lo esencial:

Fuerza Aérea ucraniana afirma que derribó 230 drones y 6 misiles.

En Poltava fue golpeada la ciudad de Kremenchuk y cientos de personas están sin electricidad.

golpeada la ciudad de Kremenchuk y cientos de personas están sin electricidad. En Chernihiv también se registraron cortes de energía por daños a infraestructura eléctrica.

cortes de energía por daños a infraestructura eléctrica. Emmanuel Macron sugirió a Ginebra como sede de la futura cumbre entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.

Las bolsas europeas subieron este martes (+0,1% STOXX 600) por expectativas de un posible acuerdo de paz.

este martes (+0,1% STOXX 600) por expectativas de un posible acuerdo de paz. Macron calificó a Vladimir Putin como "un ogro en nuestras puertas" y advirtió que Moscú se ha convertido en una amenaza permanente para Europa.

A continuación, la información más relevante del 19 de agosto relacionada con la guerra en Ucrania luego del encuentro en la Casa Blanca entre Trump, Zelenski y los líderes europeos:

