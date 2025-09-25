Corea del Norte podría contar con hasta 2.000 kilos de uranio altamente enriquecido, suficiente para fabricar un centenar de armas nucleares, advirtió el Gobierno surcoreano, que alertó sobre el creciente desafío a los esfuerzos de desnuclearización impulsados por Washington y Seúl.

Corea del Norte podría poseer hasta dos toneladas de uranio altamente enriquecido, denunció el jueves el ministro surcoreano de Unificación.

Es se traduce en que tendría la cantidad suficiente para fabricar un centenar de armas nucleares, complicando la desnuclearización pretendida por Washington y Seúl.

Según el ministerio de Defensa surcoreano, desde hace tiempo se sabe que el Norte dispone de una cantidad "significativa" de uranio altamente enriquecido, material clave para producir cabezas nucleares.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, declaró que “los servicios de inteligencia estiman las reservas de uranio altamente enriquecido de Pyongyang –con una pureza superior al 90%– en hasta 2.000 kilogramos”.

“En este mismo momento, las centrifugadoras de uranio de Corea del Norte operan en cuatro sitios”, afirmó Chung Dong-young a los periodistas.

Chung señaló que 2.000 kilos de uranio altamente enriquecido, reservados únicamente a la producción de plutonio, serían “suficientes para fabricar un número enorme de armas nucleares”.

Un arma nuclear requiere aproximadamente 20 kilos de uranio enriquecido, por lo que la cantidad citada equivaldría a la materia prima necesaria para construir hasta 100 dispositivos.

La Federación Americana de Científicos, en un informe de 2024, calculó que Corea del Norte podría haber producido suficiente material para producir unas 90 armas, aunque aseguró que probablemente haya ensamblado unas 50.

Chung subrayó que “detener el desarrollo nuclear de Corea del Norte es un asunto urgente”, pero sostuvo que las sanciones no serán eficaces y que la única solución reside en una cumbre entre Pyongyang y Washington.

Kim Jong Un afirmó esta semana que dialogaría con Estados Unidos, siempre que pueda conservar su arsenal nuclear. Un posible encuentro entre el presidente de EE. UU. y el líder norcoreano se daría durante la cumbre del APEC en Corea del Sur, a finales de octubre.

Corea del Norte, que realizó su primera prueba nuclear en 2006 y la última en 2017, se encuentra bajo numerosas sanciones de la ONU por sus programas armamentísticos prohibidos, y nunca había revelado públicamente detalles sobre su planta de enriquecimiento de uranio hasta septiembre del año pasado.

Se cree que el país opera múltiples instalaciones de enriquecimiento, según la agencia de inteligencia surcoreana, incluida una en el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supuestamente desmanteló tras unas negociaciones, aunque reactivó en 2021.

Las conversaciones de desnuclearización en Hanói en 2019 con Estados Unidos fracasaron en parte por el programa de enriquecimiento. Todo apunta a que Corea del Norte rechazó entregar dichas instalaciones si no se eliminaban las sanciones.

Con EFE y AFP

