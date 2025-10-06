Cinco personas murieron este domingo en ataques rusos contra las regiones ucranianas de Zaporizhia (sur) y Lviv (oeste), informaron las autoridades locales. La ofensiva llevó a la vecina Polonia a desplegar aviones y sistemas de defensa terrestre. Durante la noche, el aeropuerto de Vilna, en Lituania, sufrió interrupciones debido a la presencia de globos en su espacio aéreo.

Un ataque ruso contra la región ucraniana de Zaporizhia dejó un muerto y diez heridos durante la noche del sábado 4 al domingo 5 de octubre, informaron las autoridades locales. Según el gobernador de la región, Ivan Fedorov, este “ataque combinado” ruso causó la muerte de una mujer y dejó nueve heridos.

En Telegram, publicó imágenes del lugar afectado, donde se observa un edificio de varios pisos parcialmente destruido. En otro mensaje, añadió que unos 73.000 usuarios permanecían sin electricidad la mañana del domingo debido a los bombardeos nocturnos.

Rusia ha intensificado sus ataques en Ucrania, apuntando especialmente contra las infraestructuras energéticas del país ante la llegada del invierno. Esta semana, el Ejército ruso llevó a cabo su ofensiva más amplia contra instalaciones de gas ucranianas y, el sábado, los bombardeos dejaron sin electricidad a unos 50.000 hogares en la región de Chernikiv, en el norte del país.

Lviv bajo ataque

En Lviv, una región que hasta ahora había sido menos golpeada desde el inicio de la invasión rusa en 2022, cuatro personas murieron y seis resultaron heridas, informó su gobernador Maksym Kozytsky a través de Telegram.

El alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, indicó que un complejo industrial se incendió tras la ofensiva, que también alcanzó edificios residenciales. Describió un “ataque masivo” que provocó cortes de electricidad en varios barrios y retrasó el inicio del servicio de transporte público.

Otra empresa industrial fue alcanzada en la región de Vinnytsia, en el centro-oeste de Ucrania, según informó la funcionaria local Natalia Zabolotna.

Alerta en Polonia y Lituania

En Polonia, las Fuerzas Armadas anunciaron el domingo en X el despliegue de aviones y la alerta máxima de sus defensas terrestres para proteger el espacio aéreo, especialmente en las zonas cercanas a Ucrania.

En Lituania, el tráfico aéreo fue suspendido durante varias horas en la noche del sábado debido a la presencia de globos en su espacio aéreo, informó el aeropuerto de Vilna. Estos globos son utilizados por contrabandistas para transportar cigarrillos desde Belarús hacia la Unión Europea.

“El tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna fue interrumpido desde las 22:15 del sábado hasta las 4:40 del domingo”, declaró a la AFP Darius Buta, representante del Centro Nacional de Gestión de Crisis, quien añadió que unos 30 vuelos fueron retrasados, cancelados o desviados.

Aproximadamente 25 globos violaron el espacio aéreo lituano, incluidos dos cerca del aeropuerto de Vilna, precisó. Once globos cargados con paquetes de cigarrillos de contrabando ya fueron recuperados.

El aeropuerto reabrió temprano el domingo. En las últimas semanas, el tráfico aéreo se ha visto perturbado en varios países europeos, especialmente tras incursiones de drones en Dinamarca y reportes de avistamientos en Alemania.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

