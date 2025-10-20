El derechista Rodrigo Paz logra la victoria frente a Jorge 'Tuto' Quiroga en un histórico balotaje que pone fin a dos décadas de gobierno de izquierda liderado por el Movimiento al Socialismo. El presidente electo pronunció un discurso en el que intentó incluir en su futuro gobierno a la máxima cantidad de formaciones políticas posibles, en un claro gesto a sus rivales para lograr mayorías en el legislativo.
Lo esencial:
- Rodrigo Paz se impone en un histórico balotaje en Bolivia con el 54,5% de los votos.
- Jorge 'Tuto' Quiroga reconoció la derrota ante Rodrigo Paz.
- El próximo gobierno romperá con 20 años de gobiernos izquirdistas liderados por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce.
- Bolivia atraviesa una fuerte crisis económica y de abastecimiento de combustible.
- El excandidato Doria Medina ofreció continuar con su apoyo a Rodrigo Paz para gobernar.
A continuación, les contamos todos los detalles de la jornada electoral del 19 de octubre en Bolivia:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
