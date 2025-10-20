El derechista Rodrigo Paz logra la victoria frente a Jorge 'Tuto' Quiroga en un histórico balotaje que pone fin a dos décadas de gobierno de izquierda liderado por el Movimiento al Socialismo. El presidente electo pronunció un discurso en el que intentó incluir en su futuro gobierno a la máxima cantidad de formaciones políticas posibles, en un claro gesto a sus rivales para lograr mayorías en el legislativo.

Lo esencial:

Rodrigo Paz se impone en un histórico balotaje en Bolivia con el 54,5% de los votos.

en Bolivia con el 54,5% de los votos. Jorge 'Tuto' Quiroga reconoció la derrota ante Rodrigo Paz.

ante Rodrigo Paz. El próximo gobierno romperá con 20 años de gobiernos izquirdistas liderados por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce.

liderados por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce. Bolivia atraviesa una fuerte crisis económica y de abastecimiento de combustible.

de combustible. El excandidato Doria Medina ofreció continuar con su apoyo a Rodrigo Paz para gobernar.

A continuación, les contamos todos los detalles de la jornada electoral del 19 de octubre en Bolivia:

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

