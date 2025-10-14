Francia atraviesa una nueva jornada de tensión política. Un día después de que el presidente Emmanuel Macron acusó a la oposición política de haber sumido al país en el "caos", el primer ministro Sébastien Lecornu, recientemente confirmado al frente del Gobierno, presentará en un primer Consejo de Ministros los proyectos de presupuesto del Estado y se preparará para defenderlos ante un Parlamento profundamente dividido, en medio de mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y la extrema derecha.

Lo esencial:

Sébastien Lecornu se reunirá con su gabinete para revisar la propuesta presupuestaria a las 11:15 (hora local) y luego la presentará en el Parlamento a las 15:00 (hora local).

El primer ministro enfrenta dos mociones de censura presentadas el lunes por La Francia Insumisa (LFI), de extrema izquierda, y Agrupación Nacional (RN), de extrema derecha.

El Parlamento francés votará el jueves por la mañana las mociones de censura presentadas por la extrema derecha y la extrema izquierda.

A continuación, la información más relevante de la jornada política del 14 de octubre en Francia:

