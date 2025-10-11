El trabajo periodístico de Julie Dungelhoeff, James André y Sofia Amara, de France 24, ganó el Premio Bayeux de Corresponsales de Guerra 2025. Emitido en France 24 en diciembre, el filme se centra en quienes sobrevivieron al infierno de las cárceles sirias bajo Assad y muestra la magnitud de los abusos y la brutalidad cometidos durante su régimen.

El Premio Bayeux Calvados-Normandía 2025 para Corresponsales de Guerra fue otorgado a Julie Dungelhoeff, James André y Sofia Amara, de France 24, el sábado 11 de octubre por su reportaje sobre la brutalidad de las cárceles sirias bajo Bashar al-Assad.

“Inside Assad’s terror machine” ofrece una mirada contundente al sistema de abuso y control instaurado por el régimen de Assad para mantenerse en el poder.

Desde 1994, la ciudad de Bayeux, en asociación con el departamento de Calvados y la región de Normandía, rinde homenaje a los periodistas que ejercen su profesión en condiciones peligrosas para proporcionar información libre a todos.

Encuentre en este link el reportaje completo

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más