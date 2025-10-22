El Palacio de Buckingham y el gobierno británico enfrentaron el lunes crecientes llamados a despojar al príncipe Andrew de sus títulos y de su residencia oficial, después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Tras mantener conversaciones con el rey Carlos III, Andrew accedió el viernes a dejar de usar su título de duque de York, en medio de la continua indignación pública.

El Palacio de Buckingham y el gobierno británico se encuentran bajo presión para retirarle formalmente al príncipe Andrew su título de príncipe y su lujosa residencia, tras nuevas revelaciones sobre su relación con Epstein.

Después de conversar con su hermano mayor, el rey Carlos III, Andrew acordó el viernes dejar de usar sus títulos, incluido el de duque de York. Es el más reciente intento por proteger a la monarquía de años de titulares escandalosos sobre sus negocios sospechosos, comportamientos inapropiados y amistades controvertidas.

Sin embargo, sigue ostentando técnicamente el título de duque, concedido por su difunta madre, la reina Isabel II. Y como hijo de un monarca, continúa siendo príncipe.

La declaración de Andrew renunciando a algunos de sus títulos se produjo luego de que salieran a la luz correos electrónicos que demostraban que mantuvo contacto con Epstein por más tiempo del que había admitido anteriormente, y pocos días antes de la publicación de las memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, quien lo acusó de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años.

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, instó al rey a ir más lejos y “retirarle también el título de príncipe”.

“No debería poder llamarse así”, dijo Roberts al diario The Times de Londres.

Andrew, de 65 años, ha negado reiteradamente las acusaciones de Giuffre, pero se retiró de la vida pública tras una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019, en la que intentó refutar las denuncias.

Muchos espectadores vieron en él a un príncipe arrogante, incapaz de mostrar empatía hacia las víctimas de Epstein, y con explicaciones poco creíbles sobre su amistad con el fallecido agresor sexual.

En 2022, Andrew pagó millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial en la demanda civil presentada por Giuffre en Nueva York. Aunque no admitió culpabilidad, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual.

Algunos políticos de la oposición propusieron retirarle formalmente el ducado mediante una ley del Parlamento.

El diputado del Partido Nacional Escocés, Stephen Flynn, dijo que el gobierno debería usar la legislación para eliminar los títulos tanto de Andrew como de Peter Mandelson, miembro de la Cámara de los Lores que fue destituido como embajador británico en Washington en septiembre debido a su antigua amistad con Epstein.

“La familia de Virginia Giuffre, cuya vida fue destruida, está indignada”, declaró Flynn. “El público en todas estas islas está indignado, y ambos merecen saber que algunos miembros del Parlamento comparten su enojo.”

El gobierno afirmó que respalda la decisión del palacio respecto a los títulos de Andrew, pero que no debe actuar unilateralmente. En el sistema de monarquía constitucional del Reino Unido, la Corona no interfiere en la política y los políticos se mantienen al margen de los asuntos de la familia real.

“Nuestros pensamientos deben estar con las víctimas de Jeffrey Epstein, aquellas que sufrieron y siguen sufriendo por los abusos que experimentaron a manos de él, pero estos son asuntos que competen a la familia real”, declaró la ministra de Educación Bridget Phillipson a la BBC.

Algunos también reclaman desalojar a Andrew de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones cerca del castillo de Windsor donde vive junto a su exesposa Sarah Ferguson, quien ya no será conocida como duquesa de York.

Se han planteado preguntas sobre cómo Andrew paga la vivienda, que arrienda mediante un contrato a largo plazo con el Crown Estate, un conjunto de propiedades nominalmente propiedad del monarca, aunque sin su control directo.

El palacio se prepara para más revelaciones embarazosas, justo cuando el rey se dispone a realizar una visita de Estado al Vaticano esta semana, donde tiene previsto rezar junto al papa León XIV.

El libro de Giuffre, “Nobody’s Girl” (“La chica de nadie”), se publica este martes y describe tres encuentros sexuales presuntamente ocurridos con Andrew. Giuffre murió por suicidio en abril, a los 41 años.

En un extracto adelantado, Giuffre afirma que el príncipe actuó como si creyera que “tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.

También asegura que el equipo de Andrés intentó “contratar troles de internet para acosarme” y que el príncipe insistió en que el acuerdo judicial incluyera una cláusula de confidencialidad de un año para evitar que las acusaciones empañaran el Jubileo de Platino de la difunta reina en 2022.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres indicó que está “investigando activamente” reportes de prensa según los cuales Andrés habría pedido en 2011 a uno de sus escoltas que averiguara si Giuffre tenía antecedentes penales, con el fin de desacreditarla.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más