Más de 140 líderes mundiales se reúnen en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por el reconocimiento reciente del Estado palestino por parte de países como Reino Unido, Francia y Canadá. En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará este martes un discurso en el que se prevé que cuestione las "instituciones globalistas", mientras persisten las dudas sobre el papel de Washington en el orden internacional bajo su política de "América Primero".

Lo esencial:

En el marco de la Asamblea General la ONU, Trump se reunirá con líderes árabes y musulmanes para discutir la situación de Gaza.

Zelenski y Trump se reunirán antes de la Asamblea General de la ONU.

A continuación, la información más relevante del 23 de septiembre relacionada con la Asamblea General de la ONU:

