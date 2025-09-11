Pese a la escalada de tensiones en la región tras el ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró que su país volverá a intentar matar a los líderes de Hamás de comprobar que no murieron en el asalto, como señaló el grupo. La tensión podría escalar aún más: el primer ministro de Qatar aseguró que los aliados de la región se encuentran negociando una respuesta frente a esa embestida.
Lo esencial:
-
El primer ministro de Qatar afirmó que los aliados de la región negocian una respuesta al ataque israelí en Doha.
- Israel advierte que atacará de nuevo a líderes de Hamás y señala que no habrá lugar seguro donde se puedan ocultar.
- El Ejército israelí vuelve a destruir un edificio de gran altura en Gaza, mientras avanza en su plan de “tomar el control” del enclave.
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que solicitará sanciones y una suspensión parcial del comercio contra Israel por su asedio en Gaza.
Este minuto a minuto ha cerrado. A continuación, las noticias más destacadas en torno a la escalada en Medio Oriente tras el inédito ataque israelí a miembros de Hamás en Qatar:
