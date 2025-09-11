Pese a la escalada de tensiones en la región tras el ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró que su país volverá a intentar matar a los líderes de Hamás de comprobar que no murieron en el asalto, como señaló el grupo. La tensión podría escalar aún más: el primer ministro de Qatar aseguró que los aliados de la región se encuentran negociando una respuesta frente a esa embestida.

Lo esencial:

El primer ministro de Qatar afirmó que los aliados de la región negocian una respuesta al ataque israelí en Doha.

Israel advierte que atacará de nuevo a líderes de Hamás y señala que no habrá lugar seguro donde se puedan ocultar.

El Ejército israelí vuelve a destruir un edificio de gran altura en Gaza, mientras avanza en su plan de “tomar el control” del enclave.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que solicitará sanciones y una suspensión parcial del comercio contra Israel por su asedio en Gaza.

Este minuto a minuto ha cerrado. A continuación, las noticias más destacadas en torno a la escalada en Medio Oriente tras el inédito ataque israelí a miembros de Hamás en Qatar:

