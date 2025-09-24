Inició este 23 de septiembre el debate general de la Asamblea de la ONU, que se extenderá hasta el próximo 29. El presidente de EE. UU., Donald Trump, arremetió contra Naciones Unidas, la inmigración irregular, las energías verdes y el reconocimiento de un Estado palestino que calificó de "premio" a Hamás. En contraste, su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan sostuvo que en Gaza no está ocurriendo una guerra, sino "un genocidio" y una "política de masacre masiva" por parte de Israel.

Lo esencial:

Más de 140 líderes mundiales están reunidos en Nueva York para el debate general de la Asamblea de la ONU, que cumple 80 años en medio de guerras, divisiones y crisis financiera.

están reunidos en Nueva York para el debate general de la Asamblea de la ONU, que cumple 80 años en medio de guerras, divisiones y crisis financiera. El presidente de EE. UU., Donald Trump, arremetió contra la inmigración irregular y defendió los ataques de las fuerzas de su país en el Caribe contra presuntas embarcaciones de drogas.

El mandatario de Turquía, Recep Tayip Erdogan, aseguró que en Gaza no hay una guerra, sino "un genocidio" perpetrado por Israel.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció a favor de la creación de un Estado palestino y arremetió contra lo que considera violaciones a la soberanía de otras naciones. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A continuación, la información más relevante de este 23 de septiembre relacionada con la Asamblea General de la ONU:

Con EFE, AFP, AP, Reuters y fuentes locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más